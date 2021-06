Vaticano: monsignor You Heung-sik nuovo prefetto di Congregazione per clero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato prefetto della congregazione per il clero monsignor Lazzaro You Heung-sik, finora vescovo di Daejeon, conferendogli in pari tempo il titolo di arcivescovo-vescovo emerito di Daejeon. Sua Santità ha inoltre disposto che sua eminenza il cardinale Beniamino Stella resti incaricato della menzionata congregazione fino alla presa di possesso del nuovo prefetto. A renderlo noto la sala stampa vaticana. (Civ)