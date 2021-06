Vaticano: il Papa nomina monsignor Fonlupt arcivescovo di Avignone in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato arcivescovo di Avignone in Francia, monsignor François Fonlupt, finora vescovo di Rodez. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Monsignor François Fonlupt è nato il 20 dicembre 1954 ad Allègre, nella diocesi di Le Puy. A Clermont-Ferrand ha compiuto nel seminario minore gli studi secondari presso il "Collège Massillon", è entrato nel seminario maggiore nella medesima città. Dal 1986 al 1990, ha frequentato l'Institut catholique de Paris, dove ha ottenuto la licenza in filosofia. È stato ordinato sacerdote il 15 marzo 1979 per l'arcidiocesi di Clermont. All'interno della Conferenza episcopale francese è presidente del Consiglio per i movimenti e le associazioni di fedeli. (Civ)