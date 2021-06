Milano: lista Milano Unita, evento negazionista in Municipio 2 deve essere vietato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista Milano Unita in merito all'iniziativa "Marocchinate - la storia nascosta" promossa dalla giunta del Municipio 2 nella giornata di oggi presso la propria sede istituzionale, dichiara in una nota: "Milano Unita condanna duramente questa iniziativa che infanga la memoria di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. È vergognoso ed inaccettabile che la giunta di Municipio 2 abbia promosso ed organizzato presso la propria sede istituzionale un evento pubblico che, nascondendosi dietro un presunto approfondimento storico, mira in realtà a riscrivere la storia negando gli orrori del nazifascismo. La casa editrice Altaforte che parteciperà all'iniziativa di oggi è un'emanazione di Casa Pound, organizzazione neofascista già più volte indagata. Non possiamo accettare che il logo del Comune di Milano venga associato a chi non riconosce i valori antifascisti della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. Ci siamo già attivati con sindaco e giunta comunale affinché intervengano per impedire questo insulto alle istituzioni democratiche della nostra città".(Com)