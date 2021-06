Francia: ministro Interno, vittoria Rassemblement National a regionali sarebbe "segnale satanico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen alle elezioni regionali previste per il 20 e il 27 giugno sarebbe un "segnale satanico". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in un'intervista rilasciata al media locale "Le Bien Public" durante una vista a Digione, organizzata per sostenere il candidato de La République en marche Denis Thuriot. "Se un territorio è diretto da un partito estremista, pensa che verranno più investitori stranieri? No, andranno in un luogo più accettabile", ha affermato il ministro. Immediata la reazione di Le Pen, fatta durante una visita nella regione Centro-Valle della Loira. "Il governo ha perso la testa?", si è chiesta la leader dell'estrema destra francese. "Questo governo non si rende conto che con queste dichiarazioni così violente nei confronti dell'opposizione partecipa al clima di odio, di brutalità e di violenza, ha poi aggiunto Le Pen.(Frp)