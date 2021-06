Vaticano: avvicendamento alla guida della diocesi di Saint-Flour in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Saint-Flour in Francia presentata da monsignor Bruno Grua. Al suo posto ha nominato vescovo monsignor Didier Noblot, del clero della diocesi di Troyes, finora parroco di Nogent-sur-Seine. Lo comunica la sala stampa Vaticana. Monsignor Didier Noblot è nato il 16 settembre 1965 a Bar-su-aube nella diocesi di Troyes. Dopo gli studi secondari è entrato nel seminario interdiocesano di Saint-Sulpice a Issy-les- Moulineaux, poi ha frequentato quello di Reims, ottenendo il baccalaureato in teologia presso l'Institut catholique de Paris. In seguito, contemporaneamente all'attività pastorale, ha studiato per corrispondenza pedagogia religiosa e teologia pratica l'Université Marc Bloch di Strasburgo. È stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1992 per la diocesi di Troyes. È membro della Fraternità sacerdotale Jésus-Caritas. (Civ)