Roma 2021: Gualtieri, su rifiuti individuare partner pubblico con spazio per investitori privati

- “Io penso che noi dobbiamo risanare e rilanciare Ama e che individuazione di un partner industriale pubblico può essere una soluzione, e noi stiamo ragionando su questo. Penso che dentro questo ci sia anche uno spazio per investitori privati, non penso che questo settore possa essere integralmente pubblico, non lo è da nessuna parte. Però non penso che si debba uscire dal pubblico e privatizzare. Quindi il pubblico faccia bene il suo mestiere, rilanci e risani la sua azienda, individui dei partner e si chiuda il ciclo dei rifiuti e si utilizzino risorse importanti che il recovery mette a disposizione. Con questo spirito siamo in grado di avere una soluzione realistica, credibile, sostenibile e condivisa”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato per il Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in un intervento questa mattina all’incontro di Europa Verde a Villa Borghese a Roma. (Rer)