Imprese: accordo tra 7 operatori e 20 associazioni consumatori Cncu per promuovere conciliazione paritetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglato uno storico accordo tra sette grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento e le 20 associazioni nazionali dei consumatori del Cncu, consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Per la prima volta in Italia, alla luce della positiva esperienza maturata negli scorsi anni, è stato sottoscritto un protocollo unitario. Obiettivo dell’intesa che vede il coinvolgimento dei maggiori operatori nazionali del settore, è rilanciare la negoziazione paritetica, rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie consolidando il dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche e rafforzando il rapporto di fiducia con i consumatori. Il protocollo unico è stato siglato da A2A, Acea, Edison, Enel, Eni gas e luce, E.ON, Iren e dalle 20 associazioni di consumatori del Cncu Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, Asso-consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Ctcu - Centro Tutela consumatori e Utenti Alto Adige, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Mdc – Movimento Difesa del cittadino, U.di.Con. - Unione Difesa consumatori, Unc – Unione Nazionale consumatori. (segue) (Com)