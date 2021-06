Imprese: accordo tra 7 operatori e 20 associazioni consumatori Cncu per promuovere conciliazione paritetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conferma del fatto che la conciliazione sia entrata a pieno nella cultura delle aziende e delle associazioni dei consumatori, che hanno come principale obiettivo quello di contribuire al miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai consumatori, il protocollo estende lo strumento della conciliazione, oltre che ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, anche al settore idrico e al teleriscaldamento. Gli organismi di negoziazione paritetica, come forma di Adr - Alternative Dispute Resolution, che offrono la possibilità di definire in modo gratuito, rapido, semplice ed extragiudiziale le controversie tra imprese e consumatori, sono stati introdotti in Italia nel 2016 e via via adottati dalle 7 aziende attraverso singoli accordi con le associazioni dei consumatori che ne regolano il funzionamento. L’esperienza maturata in questi anni ha trasformato la negoziazione paritetica in una esperienza di successo fondata sulla ricerca spontanea di sinergie, costruita attraverso scambio periodico di conoscenze e valorizzata con il confronto regolare con Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Il protocollo rinnova e potenzia l’impegno a favore di uno strumento che assicura ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti senza ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi ed onerosi. (segue) (Com)