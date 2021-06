Governo: Brescia-Ceccanti, bene Draghi, ora più rapidità e trasparenza su decreti attuativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brescia e Ceccanti aggiungono: "Nei prossimi giorni incontreremo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, per un confronto approfondito. Anche il Parlamento deve fare la sua parte e va coinvolto perché è il primo titolare del potere legislativo. Chiediamo che nel monitoraggio accessibile a tutti i cittadini vengano indicate le risorse ferme in attesa dei decreti attuativi da adottare. Solo la trasparenza può essere uno stimolo per tutte le amministrazioni. Dobbiamo rendere più efficace - conclude la nota - il sistema di attuazione e stabilizzarlo anche oltre questa legislatura". (Com)