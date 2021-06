Euro 2020: con il taglio del nastro in piazza del Popolo al via gli eventi Uefa Festival a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mattinata inaugurale, il pomeriggio viene cadenzato da musica, spettacoli e colori, con i cittadini che tornano a respirare il clima dei grandi eventi dopo mesi di serrata. Da oggi fino all'11 luglio Piazza del Popolo ospiterà un ricco e articolato palinsesto di eventi che spazieranno dallo sport alla musica, passando per la cultura e iniziative sociali. Il programma offrirà agli spettatori alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano, come Irene Grandi e Annalisa. Sui maxischermi verranno proiettate carrellate di immagini della Uefa, che ripercorrono la storia del calcio e che raccontano le memorabili iniziative istituzionali. Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale e le Biblioteche capitoline si alterneranno per garantire agli spettatori momenti rivolti alla lettura, alla riflessione e alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico. Il palco ospiterà eccellenze come la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera, lo spettacolo dello Stornello del Rap, e l'orchestra di Santa Cecilia. Durante la Giornata Europea della Musica, il 21 giugno, si esibiranno il Roman Classic Jazz Heritage, la Junta Escondida e numerosi artisti dal vivo. (segue) (Com)