Euro 2020: con il taglio del nastro in piazza del Popolo al via gli eventi Uefa Festival a Roma (3)

- "La città di Roma è davvero fiera di dare il via ufficialmente agli Europei di Calcio e di presentare quest'oggi la Fan Zone, una vasta area dedicata a chi vorrà vivere l'Europeo non solo direttamente allo Stadio Olimpico ma anche nel cuore della nostra città. La soddisfazione è massima, abbiamo allestito degli spazi con diverse forme di intrattenimento, calcistiche e non, proprio per far vivere a tutti la Capitale, sempre nel rispetto delle normative anti contagio. Auguro alla Nazionale di darci forti soddisfazioni, tutti noi faremo il tifo per gli Azzurri stasera e vi aspettiamo numerosi fino all'11 luglio nelle varie piazze per godere delle molteplici iniziative messe in campo dalla nostra Amministrazione", ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)