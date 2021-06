Euro 2020: con il taglio del nastro in piazza del Popolo al via gli eventi Uefa Festival a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' dal momento in cui Roma è stata scelta tra le città ospitanti di Euro 2020 che sognavamo questa giornata - ha commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. In sinergia con le istituzioni abbiamo lavorato fianco a fianco in questi mesi per riportare il pubblico allo Stadio Olimpico, ma anche per dare la possibilità a tanti appassionati di godersi l'Europeo in questo Football Village così pieno di colori. Vedere Piazza del Popolo e la Fan Zone di Via dei Fori Imperiali pronte per ospitare i tifosi italiani e provenienti dall'estero mi emoziona, e la speranza è che la nostra Nazionale possa far divertire ed emozionare tutti gli italiani", ha aggiunto il Presidente della Figc Gabriele Gravina. (segue) (Com)