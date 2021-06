Vaticano: monsignor Nash nuovo vescovo di Ferns in Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Ferns in Irlanda, presentata da monsignor Dennis Brennan. Francesco ha nominato al suo posto monsignor Gerard Nash, del clero della diocesi di Killaloe, finora segretario diocesano e direttore dello sviluppo pastorale della medesima diocesi. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Gerard Nash è nato il 27 febbraio 1959 a Tulla, nella contea di Clare. Dopo le scuole secondarie a Tulla, ha svolto gli studi di economia e commercio presso l'University of Limerick. Entrato in seminario, ha frequentato i corsi di filosofia e teologia presso il St Patrick's college, Maynooth, conseguendo il baccalaureato in Sacra teologia. È stato ordinato sacerdote, per la Diocesi di Killaloe, il 15 giugno 1991. Dal 2009 sino ad oggi è segretario diocesano, e, dal 2016, è altresì direttore dello sviluppo pastorale della diocesi di Killaloe. (Civ)