Balcani: oggi in Albania summit dei leader regionali, focus su allargamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ospita oggi un summit tra i leader politici dei Paesi dei Balcani occidentali. Il summit, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency", è presieduto dal premier albanese Edi Rama e dal commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi. Il summit è particolarmente importante in quanto si svolge a sole due settimane dalle attese decisioni dell'Ue sull'avvio effettivo dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord con la data per la prima conferenza intergovernativa. Altro tema centrale della riunione, oltre all'allargamento Ue, sarà un confronto tra i leader di Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Montenegro, sull'attuazione dei progetti nell'ambito del Processo di Berlino. (segue) (Alt)