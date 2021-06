Balcani-Ue: summit di Tirana, passi avanti verso mini area Schengen ma polemiche tra Kosovo e Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Rama ha sottolineato che la creazione di una mini area Schengen regionale è un progetto strategico che porterà "benefici economici, sociali e politici" ai Balcani occidentali. Il premier albanese ha quindi osservato che l'obiettivo fondamentale del summit odierno è quello di includere nella regione balcanica le 4 libertà fondamentali dell'Ue. Secondo Rama il summit dei leader dei Balcani occidentali oggi a Tirana è un chiaro segnale della volontà dell'Albania di guidare il rilancio economico della regione. "La vostra partecipazione a questo sesto vertice dei Balcani occidentali a Tirana è un chiaro segnale della nostra volontà di assumere la paternità regionale della ripresa economica, del piano di investimenti per i Balcani occidentali e del mercato regionale comune", ha affermato Rama. "Sono particolarmente grato al commissario dell'Unione europea per aver lanciato e promosso questo grande piano come strumento chiave che ci aiuterà a riprenderci economicamente nell''era post-pandemia", ha affermato Rama parlando dell'esigenza di una crescita sostenibile e fondata sulla transizione verde e digitale delle nostre economie. (segue) (Res)