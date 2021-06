Balcani-Ue: summit di Tirana, passi avanti verso mini area Schengen ma polemiche tra Kosovo e Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un messaggio concordante con questa visione è stato quello del premier macedone Zoran Zaev. "I Paesi dei Balcani occidentali insieme sono più forti e rendono la regione più competitiva, forte e vicina al mercato dell'Unione europea", ha dichiarato il primo ministro della Macedonia del Nord. "Il piano economico e di investimenti dell'Ue per i Balcani occidentali sostiene la ripresa di lungo termine della regione", ha dichiarato Zaev, secondo cui l'attuazione di tale piano "stimolerà l'attività economica", "rafforzando la concorrenza e l'innovazione specialmente nelle piccole e medie imprese". Zaev ha sottolineato l'impegno di Skopje per la transizione dal carbone alle fonti di energia rinnovabile. "Durante questi periodo sfidanti, tutti i Paesi della regione stanno lavorando per istituire un mercato regionale comune", ha affermato il premier macedone. (segue) (Res)