Kosovo-Serbia: premier Kurti interviene oggi in Parlamento in vista della ripresa del dialogo

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti interverrà oggi al Parlamento di Pristina per fare il punto in vista della ripresa del dialogo con la Serbia. Lo riferisce la stampa kosovara. "Il Kosovo ha obiettivi chiari riguardo il dialogo con la Serbia e non accetterà mai modifiche ai confini", ha affermato ieri la presidente kosovara Vjosa Osmani nelle dichiarazioni congiunte a Tallin con l'omologa dell'Estonia Kersti Kaljulaid. Osmani ha ringraziato l'Estonia per sostenere il Kosovo, in particolare sulla liberalizzazione dei visti e sull'integrazione europea. In riferimento alla tappa del dialogo in programma il 15 giugno a Bruxelles con un incontro tra il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, Osmani ha detto che si tratta di "un nuovo capitolo del dialogo per il Kosovo ma abbiamo delle linee rosse che non possono essere discusse". "Non accetteremo modelli come quello della Repubblica Srpska in Bosnia perché vogliamo proteggere il Kosovo", ha dichiarato la presidente Osmani. (segue) (Alt)