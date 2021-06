Kosovo-Serbia: premier Kurti interviene oggi in Parlamento in vista della ripresa del dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderà la prossima settimana, martedì 15 giugno, il dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Unione europea, secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal portavoce della Commissione europea Peter Stano. "Posso annunciare che il prossimo round del Dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue avrà luogo la prossima settimana a Bruxelles, martedì, con la partecipazione del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic e per la prima volta dal primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Sarà facilitato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak", ha detto. (segue) (Alt)