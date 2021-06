Kosovo-Serbia: premier Kurti interviene oggi in Parlamento in vista della ripresa del dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono segnali del fatto che la Serbia abbia cessato la sua campagna per far venire meno i riconoscimenti internazionali del Kosovo, secondo quanto hanno riferito fonti del ministero degli Esteri di Pristina, citate dall'emittente "Radio Free Europe". Queste esternazioni da parte della diplomazia di Pristina arrivano dopo che nei giorni scorsi il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che diversi Stati hanno ritirato il proprio riconoscimento internazionale del Kosovo. "Sfortunatamente il Kosovo sta costantemente dimostrando che non rispetta gli accordi e continua con le sue politiche distruttive nei confronti del Kosovo", dichiarano dal ministero degli Esteri di Pristina, in riferimento all'impegno assunto da Belgrado con gli accordi di Washington dello scorso autunno". Da Pristina riaffermano invece che il Kosovo è impegnato con un "approccio costruttivo" nella normalizzazione dei rapporti con la Serbia (Alt)