Kosovo: ministro Cultura, polizia non informata su liturgia della Chiesa serbo ortodossa nell'università di Pristina

- La polizia del Kosovo non è stata informata della liturgia organizzata dalla Chiesa serbo ortodossa nel campus universitario di Pristina e tale evento rappresenta una violazione della norme sulla sicurezza pubblica. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura kosovaro, Hajrulla Ceku, commentando quanto avvenuto ieri nella struttura non completata costruita sul terreno di proprietà dell'università di Kosovo durante il periodo dell'ex Jugoslavia. "Invitiamo a non ripetere questa situazione e di astenersi da pressioni dirette o indirette sulle istituzioni giudiziarie", ha dichiarato il ministro, precisando che la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione e dalle leggi del Kosovo ma "non può essere utilizzata per scopi politici". (Alt)