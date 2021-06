© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 12.505 casi di contagio da coronavirus. Lo ha annunciato la sede operativa federale per la lotta al Covid-19. Si tratta del numero massimo di casi giornalieri dal 22 febbraio. L'aumento giornaliero è stato del 6,89 per cento in più rispetto al giorno precedente (11.699 casi). (Rum)