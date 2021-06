Scuola: Patuanelli, non è mai venuta meno a sue funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo giunti al termine di un anno scolastico molto complicato ed i nostri studenti ed il personale scolastico hanno dimostrato grande senso di responsabilità: la scuola non è venuta meno alla propria funzione". Lo ha affermato il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, occasione delle celebrazioni della prima "Festa dell’educazione alimentare nelle scuole" in collaborazione con la Coldiretti. La scuola "può giovare un ruolo nel far crescere la consapevolezza rispetto alle scelte alimentari", ha aggiunto ricordando l’importanza delle giovani generazioni nella strategia "farm to fork" a cui è legato anche il tema della "sostenibilità ambientale". (Rin)