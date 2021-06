Roma 2021: Tajani, centrodestra unito, più poteri per Capitale per affrontare problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una campagna elettorale all'insegna dell'unità del centrodestra, noi a differenza della sinistra che ha tre candidati ci presentiamo uniti e con un progetto. Riteniamo che il discorso sui poteri di Roma Capitale debba essere un tema di questa campagna elettorale. Ci sono problemi con i rifiuti, i trasporti e gli animali selvatici, per citarne alcuni, ma senza una riforma dei poteri riteniamo che queste questioni non si possano affrontare". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani arrivando al Tempio di Adriano a Roma per la presentazione dei candidati sindaco e vicesindaco per la Capitale. (Rer)