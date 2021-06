Difesa: World population review, Montenegro e Serbia primi in Europa per numero di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro e la Serbia sono i primi Paesi in Europa per numero di armi in rapporto alla popolazione. E' quanto evidenzia una ricerca condotta dall'organizzazione statunitense World population review, precisando che i due Paesi presentano una media di 39,1 armi personali ogni 100 abitanti. Gli Stati Uniti restano "la nazione più armata al mondo", con una media di 120,5 armi ogni cento abitanti. Secondo i dati dell'organizzazione, sempre nei Balcani la Bosnia Erzegovina è al 13mo posto nel mondo con 31,2 armi civili ogni cento abitanti. Per quanto riguarda il numero totale di armi, gli abitanti della Serbia hanno 2.719.000 armi, il Montenegro 245 mila e la Bosnia Erzegovina 1.185.000. I dati si riferiscono solo alle armi che sono state debitamente segnalate alle istituzioni competenti, mentre non è noto il numero di armi non dichiarate o illegali. (Seb)