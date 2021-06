Campidoglio: nascono i podcast di Roma Capitale, si inizia con "Parliamo di lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un avvio sperimentale del canale di comunicazione che parte con la pubblicazione delle puntate di Parliamo di Lavoro – una a settimana - cui seguiranno altri contenitori, come quello di Roma Digital LAB, podcast dedicato ai temi dell'innovazione di Roma Capitale, con interviste e audio-articoli sui temi del digitale, che partirà a fine mese. Il progetto podcast è realizzato dall'Ufficio Radio del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale e si va ad aggiungere ai diversi prodotti di informazione audio offerti ogni giorno all'utenza: dai notiziari radiofonici che da anni informano i cittadini su servizi, scadenze ed eventi, trasmessi nelle stazioni della metropolitana, al notiziario dedicato agli appuntamenti nelle biblioteche cittadine, alle interviste e agli spot di informazione istituzionale in onda su alcune emittenti locali. (Com)