Ambiente: Patuanelli, educazione alimentare fondamentale per fare scelte consapevoli

- L’educazione alimentare "ha ruolo un centrale per fornire gli strumenti di conoscenza per fare scelte consapevoli e favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in occasione delle celebrazioni della prima "Festa dell’educazione alimentare nelle scuole" in collaborazione con la Coldiretti. "Quello odierno è un evento così significativo ed importante che speriamo diventi un appuntamento fisso", ha aggiunto. (Rin)