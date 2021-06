Fisco: Porchietto-Giacometto (FI), 2021 sia anno bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, componenti della commissione Finanze alla Camera, osservano che "le ipotesi messe sul tavolo dal viceministro Castelli di un rinvio della scadenza del prossimo 2 agosto per il recupero delle cartelle esattoriali sospese e di uno slittamento degli acconti del 30 giugno per le partite Iva sono assolutamente condivisibili e offrono lo spunto per spingerci a una proposta più coraggiosa e autenticamente a favore di una ripresa in cui lo Stato, come più volte detto dal presidente Draghi, comprenda di trovarsi in un momento in cui è opportuno dare e non chiedere". I due parlamentari aggiungono in una nota: "Rendiamo il 2021 un anno fiscale bianco, come in molti avevano già chiesto si facesse nel 2020 riscontrando la contrarietà del precedente governo. Una proposta per altro già anche contenuta nell'atto di indirizzo in merito alla riforma fiscale presentato da Forza Italia in commissione Finanze. Mentre lavoriamo su questo fronte, auspichiamo venga approvato il nostro emendamento al Sostegni bis per il rinvio delle scadenze per la presentazione dichiarazione dei redditi dal 10 al 30 settembre. Una misura semplice e di buon senso - concludono gli esponenti di FI - che senza particolari oneri per le casse pubbliche consente un po' più di respiro tanto ai professionisti quanti ai loro clienti". (Com)