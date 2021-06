Spagna: a maggio indice dei prezzi al consumo cresciuto dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio in Spagna l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è aumentato dello 0,5 per cento rispetto ad aprile, portando il suo tasso annuale al 2,7 per cento. È quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) resi noti oggi. Con questa crescita, l'Ipc registra il quinto incremento consecutivo dall'inizio dell'anno. Un tasso così alto non era stato raggiunto da febbraio 2017, quando si attestava al 3 per cento. All'aumento dei prezzi ha contribuito, in particolare, l'aumento della benzina e dei combustibili. (Spm)