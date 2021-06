Repubblica Ceca: termina la protesta degli attivisti in due miniere di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti cechi per l'ambiente hanno lasciato una scavatrice che avevano occupato nella miniera di carbone di Nastup-Tusimice. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Il gruppo è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riportato dalla sua portavoce, Sarka Polackova. Un'altra scavatrice occupata ieri mattina nella miniera di Bilina è stata liberata nel pomeriggio. Il gruppo di attivisti ha chiesto una rapida fine all'estrazione del carbone in Repubblica Ceca. Essi hanno evidenziato che si tratta della maggiore fonte di emissioni e gas serra nell'atmosfera, che contribuiscono al riscaldamento globale. E' prevista un'ammenda fino a 15 mila corone (circa 593 euro). Non è la prima volta che avvengono proteste di questo genere in Repubblica Ceca. A inizio settembre dell'anno scorso sono avvenute per esempio nella regione di Usti nad Labem, presso la cava di Vrsany e davanti alla centrale di Pocerady. Gli attivisti chiedono che il governo faccia cessare lo sfruttamento del carbone e pianifichi una transizione energetica ed economica delle regioni maggiormente coinvolte dall'industria mineraria. (Vap)