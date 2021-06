Scuola: Bianchi, educazione alimentare pilastro fondamentale, diventi attività continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ha ricordato oggi che "difendere la terra è la frontiera della sostenibilità". Parlando in occasione delle celebrazioni della prima "Festa dell’educazione alimentare nelle scuole" in collaborazione con la Coldiretti ha poi rimarcato come l’educazione alimentare sia "un pilastro fondamentale della nostra nuova scuola che deve essere fatta dalla vita insieme. La scuola deve coltivare l’amicizia fra le persone". "Stiamo lavorando per fare dell'educazione alimentare un’attività continua", ha aggiunto. (Rin)