Malesia: re Abdullah incontra esponenti case reali per placare le tensioni politiche

- Il re della Malesia, Abdullah di Pahang, terrà un incontro straordinario con i capi delle altre famiglie reali del Paese la prossima settimana, mentre crescono le pressioni politiche per una ripresa dei lavori ordinari del Parlamento interrotti dal governo nell'ambito della Pandemia di coronavirus. La Malesia si trova dallo scorso gennaio in uno stato di emergenza decretato proprio da re Abdullah su pressione del primo ministro Muhyiddin Yassin; le forze di opposizione accusano il premier di aver bloccato l'ordinaria conduzione dei lavori parlamentari col pretesto della pandemia, per sottrarsi a voti di sfiducia ai danni della sua coalizione di governo. (segue) (Fim)