Cina: approvata legge speciale per tutela del personale militare

- E' stata approvata in Cina una legge speciale volta a tutelare la dignità e i diritti del personale militare. Il provvedimento stabilisce che nessuna organizzazione o individuo possa in alcun modo calunniare o sminuire la dignità dei soldati, insultarli o diffamarne l'onore. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo", organo ufficiale del Partito comunista cinese (Pcc), dopo che ieri l'Assemblea nazionale del popolo (Anp) ha approvato i relativi provvedimenti. La legge dice che "gli onori ottenuti da un soldato devono mantenersi per tutta la vita e non possono essere revocati se non per motivi statutari o attraverso procedure statutarie". Lo scorso marzo la Cina ha introdotto un emendamento alla legge penale, che stabilisce che coloro che violano la reputazione e l'onore dei militari "danneggiano gravemente la dignità e l'immagine dei soldati del Paese e sono passabili di sanzioni". Il 31 maggio, Qiu Ziming, personaggio noto online come "Labixiaoqiu", che ha più di 2,5 milioni di follower sui social, è stato condannato a otto mesi di carcere per diffamazione dei militari. È stato il primo caso segnalato in Cina da quando è stato allegato il nuovo emendamento al diritto penale. In precedenza, nel settembre 2016, un blogger è stato obbligato a scusarsi pubblicamente dopo aver oltraggiato la storia di Qiu Shaoyun, un soldato che si diceva avesse scelto di morire bruciato anziché rivelare le posizioni dei suoi commilitoni durante la Guerra di Corea (1950-53). (Cip)