Roma 2021: Salvini, poca fama Michetti è valore aggiunto, servono competenze per governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che Enrico Michetti, candidato del centrodestra per le elezioni amministrative a Roma sia poco conosciuto "penso che sia un valore aggiunto. Di gente conosciuta e che ha fatto disastri, a Roma e Milano, ne abbiamo vista anche troppa. Preferisco qualcuno che si faccia conoscere nei prossimi 5 anni e per quello che farà in futuro". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini arrivando al Tempio di Adriano per la presentazione dei candidati a sindaco e vicesindaco del centrodestra nella Capitale. "Roma ha una occasione straordinaria, il prossimo sindaco è il sindaco della ricostruzione, dell'orgoglio, della rinascita e del Giubileo, delle metropolitane e dell'anello ferroviario. Do per scontata onestà, pulizia delle strade e il fatto che Roma non si allarghi quando piove", ha concluso. (Rer)