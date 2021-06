Spagna: Covid, comunità Madrid individua 22 casi della variante indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Madrid ha contabilizzato fino a questo momento 22 casi della variante indiana del coronavirus e di aspetta che in Spagna possa diventare il ceppo predominante "nella prossime settimane". Lo ha affermato il vice-assessore regionale alla Salute, Antonio Zapatero, in conferenza stampa, insistendo sulla necessità di rafforzare i controlli presso l'aeroporto l'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas per evitare una ulteriore diffusione del ceppo. Tuttavia, Zapatero ha evidenziato che la tendenza continua ad essere al ribasso nel numero di casi, con una diminuzione del 28 per cento rispetto alla settimana scorsa. (Spm)