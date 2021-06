Ambiente: Milano Bicocca, aree ferrovierie e mura antiche serbatoio di biodiversità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree ferroviarie si rivelano altresì importanti per la presenza di numerose specie a fiore utili per le api e gli altri insetti impollinatori e, inoltre, perché rappresentano un corridoio di verde naturale per la rete ecologica cittadina. La percentuale di specie aliene riscontrata in queste aree è, invece, simile a quella degli altri paesaggi urbani indagati. Risultati pressoché analoghi erano stati ottenuti per le aree verdi comprese tra le piste di Milano-Malpensa. Lo studio suggerisce, dunque, di includere le aree ferroviarie nella pianificazione delle reti verdi cittadine per migliorarne la connettività e sostenere la natura dei paesaggi urbani. La loro sostituzione con altre tipologie di verde "pianificato" e "costruito" provocherebbe un danno alla flora con perdita della biodiversità. Nella stessa ricerca viene posta l'attenzione anche su altri ambienti cittadini generalmente poco considerati. Ad esempio le mura antiche, come quelle del Castello Sforzesco, ospitano specie sorprendenti come lo ieracio milanese (Hieracium australe subsp. Australe). In un periodo storico in cui oltre metà della popolazione mondiale vive in grandi aree metropolitane, questa ricerca identifica le aree ferroviarie nel loro status quo quali serbatoi di biodiversità cittadina e supporta soluzioni basate sulla componente naturale per il miglioramento del paesaggio urbano. (Com)