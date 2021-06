Cina-Burkina Faso: ministeri Esteri promuovono accordi per la Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cinese ha ricordato che non molto tempo fa, la Cina e l'Africa hanno lanciato congiuntamente l'Iniziativa sul partenariato per lo sviluppo dell'Africa. Con questi presupposti, "la Cina è inoltre pronta a rafforzare il coordinamento con il Burkina Faso nell'ambito del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac)", ha concluso Wang. Da parte sua, Barry ha ringraziato la Cina per aver fornito un forte sostegno allo sviluppo economico e sociale del Burkina Faso, in particolare nella sua lotta alla pandemia contro il Covid e contro il terrorismo. "Il Burkina Faso è pronto ad approfondire la cooperazione con la Cina per la realizzazione della Nuova via della seta e a portare le relazioni bilaterali a nuovi livelli", ha aggiunto Barry. (Cip)