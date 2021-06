Decreto Sostegni bis: Invidia (M5s), emendamento per estendere contratto rioccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, segnala che "il contratto di rioccupazione, istituito con il decreto Sostegni bis, può rappresentare uno strumento utile nella fase di ripartenza del Paese perché coniuga l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore a un impiego vero e proprio. Il tutto - continua il parlamentare in una nota - con un esonero contributivo del 100 per cento per 6 mesi in favore dei datori di lavoro. Tuttavia la data limite per il suo utilizzo indicata dal provvedimento, 31 ottobre 2021, appare troppo ravvicinata e a nostro parere va spostata in avanti. Per questo, insieme ai colleghi della commissione Bilancio, Teresa Manzo e Giorgio Lovecchio, ho presentato un emendamento al decreto legge che prevede la sua estensione al 31 dicembre". L'esponente del M5s aggiunge: "Allo stesso tempo, con un'altra proposta di modifica, a firma Maria Pallini, intendiamo inserire tra i destinatari anche i lavoratori domestici, attualmente esclusi. Puntare con forza sull'accrescimento delle competenze dei lavoratori è un obiettivo prioritario. Lo abbiamo già fatto con il Fondo nuove competenze - conclude Invidia -, i cui risultati sono assolutamente incoraggianti e importanti. Dobbiamo proseguire lungo questa strada". (Com)