Taiwan: Covid, l'isola ha registrato oggi 287 nuovi casi e 24 decessi

- Taiwan ha registrato oggi 287 nuovi casi di Covid-19 e 24 nuovi decessi, mentre il governo ha rinnovato l'invito alla popolazione a non viaggiare durante le prossime vacanze per la Festa delle barche dragone a partire da domani. Lo ha dichiarato oggi il ministro taiwanese della Sanità Chen Shih-chung nel corso di una conferenza stampa. "Le persone dovrebbero rimanere vigili, sconsigliamo di viaggiare durante i prossimi tre giorni di festività", ha evidenziato il ministro, in relazione al numero crescente di casi sull'isola. Anche il ministro dei Trasporti di Taiwan, Wang Kwo-tsai, ha affermato in conferenza stampa che "le misure di controllo del traffico saranno in vigore a partire dalle 21:00 di oggi, 11 giugno, per limitare il numero di auto sulle strade di Taiwan durante le vacanze". Dato il calo delle prenotazioni per i biglietti sulle ferrovie ad alta velocità, sui servizi ferroviari statali e sugli autobus a lungo raggio per le prossime vacanze, a circa 65.795 vendite, rispetto a una media di 4,65 milioni di prenotazioni registrate per le precedenti vacanze, Wang ha rinnovato l'invito a non ingombrare le strade e a ridurre gli spostamenti. (Cip)