Milano: Boccalini (Taxiblu), zona bianca speranza per ritorno a normalità lavorativa

- "La notizia di un ormai quasi certo passaggio in zona bianca della nostra regione tra qualche giorno lascia senza dubbio ben sperare per un serio e ritrovato ritorno alla normalità anche e soprattutto per quel che ci riguarda, lavorativa" lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. "In questi mesi va sottolineato infatti quanto tanti colleghi che svolgono prevalentemente od esclusivamente il turno notturno abbiano pagato forse doppiamente gli effetti della crisi pandemica sul fronte della clientela che per ovvie ragioni legate alle restrizioni era praticamente inesistente. Speriamo solo che a questo punto il 'liberi tutti' non porti con sé anche un aumento di quei tristi e gravi fenomeni delinquenziali dei quali la città sembra purtroppo soffrire recentemente, ancor di più a tarda ora" conclude Boccalini. (Com)