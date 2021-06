Ambiente: Prandini (Coldiretti), cruciale educazione alimentare nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per l’educazione alimentare nelle scuole "resterà cruciale nel lavoro di Coldiretti e speriamo presto a tutta la filiera agroalimentare". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che, in occasione delle celebrazioni della prima "Festa dell’educazione alimentare nelle scuole", ha voluto ringraziare tutti gli agricoltori "che durante la pandemia non si sono mai fermati". Il cibo, ha aggiunto, "è un bene comune ed il Covid ha fatto emergere l’importanza della indipendenza alimentare e la necessità di un modello sostenibile". (Rin)