- "Sono onorato che una coalizione intera abbia avuto attenzione per me e la dottoressa Matone. Farò di tutto per ricambiare questa fiducia". Lo ha dettoil candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti al Tempio di Adriano per la presentazione dei candidati a sindaco e vicesindaco del centrodestra nella Capitale. (Rer)