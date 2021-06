Regno Unito: Johnson "furioso" con ministra Patel su questione immigrazione illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, un sottosegretario del governo avrebbe affermato al quotidiano che la colpa dei crescenti numeri di arrivi sarebbe dei singoli funzionari, che si rifiuterebbero di mettere in pratica gli ordini quali "cercare una maggiore collaborazione con i francesi e condividere informazioni e tattiche per intercettare imbarcazioni illegali". Le relazioni tra la ministra Patel e i funzionari del ministero dell'Interno si sarebbero ulteriormente aggravate dopo che un'imbarcazione della polizia di frontiera è entrata in acque francesi per salvare quattro migranti in pericolo di affondare, e li avrebbe poi portati a Dover, in Inghilterra, per processare la loro richiesta di asilo. (Rel)