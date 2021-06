© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria ha ufficialmente avviato le operazioni commerciali di una linea ferrovia realizzata dalla Cina che collega le città del sud-ovest di Lagos e Ibadan, per facilitare il trasporto pubblico e alimentare la circolazione delle merci nel Paese dell'Africa occidentale. Durante una cerimonia inaugurale presso la stazione ferroviaria Mobolaji Johnson a Lagos, il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha affermato che l'inizio delle operazioni complete della linea ferroviaria, costruita dalla China Civil Engineering Construction Corporation (Cceec), consoliderà i treni in Nigeria "come scelta di trasporto sia per i passeggeri sia per le merci". La nuova linea ferroviaria, che copre circa 157 km con una velocità di progetto di 150 chilometri all'ora, "è una parte importante della cooperazione Cina-Africa e un progetto di punta della cooperazione pratica Cina-Nigeria e delle relazioni bilaterali", ha affermato il presidente nigeriano. L'ambasciatore cinese in Nigeria Cui Jianchun ha affermato che "l'apertura regolare dell'operazione commerciale della ferrovia Lagos-Ibadan migliorerà la qualità della vita della popolazione locale". (Res)