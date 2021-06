Moldova: leader partiti europeisti, elezioni di luglio sono "un'occasione storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei partiti europeisti descrivono le elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio come un'occasione storica per la Moldova "per staccarsi da un passato corrotto e garantire l'irreversibilità del vettore di sviluppo europeo". Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Ipn Moldova". Il presidente ad interim del Partito azione e solidarietà (Pas), Igor Grosu afferma che l'11 luglio più che mai ci sono le premesse per iniziare un viaggio europeo molto chiaro, "senza oscillazioni interminabili tra Occidente e Oriente". "Dopo 30 anni di esperimenti di ogni tipo, ora abbiamo la possibilità di chiudere con il passato e avere un percorso europeo molto sicuro. Avviare le inevitabili riforme nel campo della lotta alla corruzione e dell'indipendenza della magistratura. Quello che infastidisce di più la gente è l'ingiustizia, l'impunità di chi ha rubato. Altrimenti, avremo ancora questo modello di governo perdente che non fa altro che cacciare i cittadini dal Paese e fermare gli investimenti, perché gli investimenti non arrivano mai in uno Stato corrotto", ha affermato Grosu. Anche il leader della Piattaforma dignità e verità, Andrei Nastase, descrive le elezioni di luglio come cruciali. Nastase sostiene che, questa volta, la battaglia non è più tra Occidente e Oriente, ma tra persone oneste e corrotte. "Queste elezioni sono tutto o niente per il futuro sano della Moldova. A differenza delle elezioni degli altri anni, queste elezioni non hanno un tema geopolitico", ha affermato. (segue) (Rob)