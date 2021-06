Moldova: leader partiti europeisti, elezioni di luglio sono "un'occasione storica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito di unità nazionale (Pun), Octavian Ticu, è scettico sullo sviluppo della Moldova da sola e afferma che integrazione europea del Paese sarebbe possibile solo attraverso l'Unione con la Romania. "Noi saremo il partito che, da un lato, assicurerà al governo europeista, dall'altro, rappresenterà gli interessi etnici, storici, legali di tutti i romeni. Siamo in una situazione che non saremo in grado di risolvere da soli e deve essere lasciata alle cancellerie europee, con la partecipazione di Bucarest e Chisinau, perché la soluzione è l'Unione", ha affermato Ticu. Anche i rappresentanti del Partito democratico (Pdm) descrivono queste elezioni come un'occasione per staccarsi dal passato, ma dicono che l'irreversibilità del percorso europeo non sarebbe possibile senza la coagulazione delle forze di destra e di centrodestra. (Rob)