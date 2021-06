Zimbabwe: abuso della forza, donna cita in giudizio capo della polizia e ministro degli Interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna dello Zimbabwe ha citato in giudizio il capo della polizia Godwin Matanga e il ministro degli Interni Kazembe Kazembe per presunta aggressione da parte dei loro agenti che stavano applicando le regole di blocco. Ne parla la stampa locale, precisando che Lydia Chapalapata, una donna di 62 anni residente a Bulawayo, ha accusato gli agenti di averla aggredita con un manganello mentre era in coda per comprare un pacco di farina, e che per questo abuso chiede 3 milioni di dollari di risarcimento per le lesioni subite. Al momento le autorità non hanno commentato ufficialmente il caso.(Res)