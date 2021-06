Cina: oltre 100 milioni di viaggi per la prossima Festa delle barche drago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi prevedono che oltre100 milioni di viaggi verranno effettuati nel Paese durante la tradizionale Festa delle barche dragone (Dragon boat festival) di quest'anno. Entro il 2 giugno il volume delle prenotazioni è aumentato del 135 per cento su base annua, più o meno in linea con il 2019. Lo riferisce il quotidiano "China Daily", citando i dati del fornitore di servizi di viaggio online Trip.com. In termini di preferenze di destinazione spiccano i tour a breve distanza. Anche attrazioni come musei e borghi antichi sono popolari tra i turisti, con le prenotazioni di tour su misura in aumento del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Cip)