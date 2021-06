Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente velato con addensamenti sparsi per nubi medio-basse. Dal mattino ampie schiarite. In giornata da poco nuvoloso a velato con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi, in sconfinamento alle Pianure. Nella notte possibili isolati brevi rovesci. Dal pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali a ridosso dei rilievi, con possibile interessamento verso sera anche ai settori della pianura. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra 16 e 20°C, massime tra 26 e 31°C. (Rem)