Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

- ROMA 2021- Conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e del candidato prosindaco Simonetta Matone. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L'incontro verrà trasmesso in diretta streaming e sui canali social. Roma, sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. (ore 11)- Roberto Gualtieri il candidato alle primarie di Europa Verde Roma. L'ex ministro dell'Economia sarà presente all'incontro moderato da Nando Bonessio, co-portavoce dei Verdi del Lazio. All'incontro parteciperanno: Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi; Simona Ficcardi, consigliera Roma Capitale; Grazia Francescato, ambientalista e giornalista; Luca Boccoli, co-portavoce dei GEV; Laura Russo, co-portavoce dei Verdi del Lazio; Guglielmo Calcerano, co-portavoce Verdi Roma; Patrizia Di Luigi, consigliera Municipio XII Roma e Filiberto Zaratti, coordinatore del GONG Europa Verde. Roma, Villa Borghese, gazebo esterno della Casa del Cinema e in diretta streaming sulle Pagine Facebook di Europa Verde-Verdi e di Europa Verde-Verdi di Roma. (ore 11.30)- "Insieme con Paolo Ciani per Roma Capitale Sociale". Questo il titolo dell'iniziativa che vedrà presenti tra gli altri l'Eurodeputato Pietro Bartolo al fianco del candidato alle Primarie di centrosinistra per il Sindaco del 20 giugno Paolo Ciani. All'evento saranno presenti anche i candidati e candidate di Demos alle primarie per la presidenza dei municipi, oltre a Mario Giro Presidente Demos e Barbara Funari coordinatrice di Demos Roma. Roma, Città dell'Altra economia in Largo Dino Frisullo. Testaccio – ex Mattatoio. (ore 18-20) (segue) (Rer)