Spagna: Primafrio debutterà in Borsa con operazione valutata tra 1,3 ed 1,6 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primafrio, azienda internazionale spagnola di trasporto merci, prevede di debuttare in Borsa il 24 giugno con un'operazione valutata tra 1,3 e 1,6 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la famiglia Consesa, proprietaria e fondatrice dell'azienda, cederà il 25 per cento del capitale con un costo per azione che oscillerà tra 9,3 euro e 12,1 euro. I soci fondatori si aspettano di ottenere circa 354 milioni per l'offerta, dopo aver dedotto le spese e le commissioni. Jp Morgan e Morgan Stanley guideranno l'operazione come banche coordinatrici, con Santander, Berenberg, Société Générale e CaixaBank che lavoreranno in un secondo livello. Alantra, Commerzbank, Kempen & Coy e JB Capital Markets completano la rosa delle banche sottoscrittrici. Nei primi tre mesi di quest'anno, Primafrio ha chiuso l'esercizio finanziario 2020 con un utile di 63 milioni.(Spm)